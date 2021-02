Bollettino oggi 2 febbraio | contagi | morti e guariti regione per regione

Leggi su sportface

(Di martedì 2 febbraio 2021) Ildell’emergenza Coronavirus,per, aggiornato a martedì 2. Appuntamento quotidiano con ilpubblicato dal Ministero della Salute in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità. Altro giorno di analisi dei dati in Italia.si registrano 9.660 nuovi, 499, 18.976, 125.396 tamponi molecolari, 2.214 (-38) ricoverati in terapia intensiva, 20.317 (+57) ricoverati negli altri reparti. Inoltre sono -9.824 gli attualmente positivi per un totale di 437.765. ILE I NUMERIPERDI MARTEDI’ 22021 ...