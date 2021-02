Bollettino Coronavirus | sono 7925 i nuovi casi positivi in Italia

(Di martedì 2 febbraio 2021) Il nuovodel Ministero della Salute di oggi lunedì 1 febbraio 2021 segnala un aumento dei posti letto occupati in terapia intensiva, +37 al netto di 145ingressi. Si registrano 329 morti e 7.925di contagio su 75.751 tamponi molecolari (10%) e 66.668 test rapidi (0.4%). Ildel 31 gennaio invece registrava 11.252 ie 237 morti, 2.215 i pazienti ricoverati in terapia intensiva (-3).: ecco tutti i dati: 7.925testati: 48.838 Tamponi (diagnostici e di ...

1' di lettura 01/02/2021 - In Italia, nelle ultime 24 ore, si sono registrati 7.925 nuovi casi positivi disu 141.641 tamponi effettuati (tasso positività 5,6%), che portano il totale dei positivi da inizio emergenza a 2.544.428. I decessi sono stati 329. Il totale delle vittime nel Paese, sale ...ANCONA - Più morti nella seconda ondata, quando ormai le insidie delerano note a tutti, che durante lo tsunami della fase - 1, quando l'epidemia travolse i ...è registrato con il...Pubblicità. x. Coronavirus Italia: la situazione aggiornata relativa a morti, nuovi contagiati e guariti. (ieri 2.252) i ricoverati in terapia intensiva;. i ricoverati in (ieri 22.512) i ricoveri tota ...Appello del mondo dello spettacolo: "Crisi insensata, sbloccare subito i soldi". L’attrice Cardaci: "In un anno 5.600 euro. E il piano ripartenza non c’è" ...