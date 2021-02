Bollettino Coronavirus del 2 Febbraio 2021 (Di martedì 2 febbraio 2021) In data 2 Febbraio l’incremento nazionale dei casi, con il consueto calo dei test che segue il fine settimana, è +0,37% (ieri +0,31%) con 2.570.608 contagiati totali, 2.043.499 dimissioni/guarigioni (+18.976) e 89.344 deceduti (+499); 437.765 infezioni in corso (-9.824). Ricoverati con sintomi +57 (20.317); terapie intensive -38 (2.214) con 158 nuovi ingressi del giorno. Elaborati 244.429 tamponi totali (ieri 142.419) di cui 125.396 molecolari (ieri 75.751) e 119.033 test rapidi (ieri 66.668) con 75.200 casi testati (ieri 48.838); 9.660 positivi (target 4.311); rapporto positivi/tamponi totali 3,95% (ieri 5,56% – target 2%); rapporto positivi/casi testati 12,84% (ieri 16,22%, target 3%). Nuovi casi soprattutto in: Sicilia 984; Campania 919; Lombardia 912; Emilia Romagna 879; Puglia 879; Lazio 842; Piemonte 765. In Lombardia curva +0,16% (ieri +0,20%) con 22.699 ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 2 febbraio 2021) In data 2l’incremento nazionale dei casi, con il consueto calo dei test che segue il fine settimana, è +0,37% (ieri +0,31%) con 2.570.608 contagiati totali, 2.043.499 dimissioni/guarigioni (+18.976) e 89.344 deceduti (+499); 437.765 infezioni in corso (-9.824). Ricoverati con sintomi +57 (20.317); terapie intensive -38 (2.214) con 158 nuovi ingressi del giorno. Elaborati 244.429 tamponi totali (ieri 142.419) di cui 125.396 molecolari (ieri 75.751) e 119.033 test rapidi (ieri 66.668) con 75.200 casi testati (ieri 48.838); 9.660 positivi (target 4.311); rapporto positivi/tamponi totali 3,95% (ieri 5,56% – target 2%); rapporto positivi/casi testati 12,84% (ieri 16,22%, target 3%). Nuovi casi soprattutto in: Sicilia 984; Campania 919; Lombardia 912; Emilia Romagna 879; Puglia 879; Lazio 842; Piemonte 765. In Lombardia curva +0,16% (ieri +0,20%) con 22.699 ...

Corriere : In Italia 9.660 nuovi casi e 499 morti: il bollettino di oggi - ninoBertolino : RT @LaStampa: Coronavirus, il bollettino del 2 febbraio: 9.660 nuovi contagi e 499 morti - ForzAzzurri1926 : ??CORONAVIRUS, il bollettino del giorno 2 febbraio: i numeri di oggi in Campania ed in Italia?? APRI E LEGGI ?… - ilcirotano : Coronavirus: 166 nuovi positivi in Calabria, Bollettino del 2 febbraio. 208 casi attivi nel crotonese -… - SjDHE0xGbeKIRlt : RT @BreakingCovidIT: #Coronavirus, bollettino 2/02: 9.660 nuovi contagi su 244.429 tamponi. I morti sono 499. -