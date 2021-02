BMX: la Nazionale italiana si allena in pista a Montichiari con Marco Villa e Davide Cassani (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Una giornata molto particolare quella che hanno vissuto oggi quindici atleti della Nazionale italiana di BMX, convocati dal Tommaso Lupi. La squadra ha parzialmente cambiato disciplina, testandosi nel Velodromo di Montichiari nel ciclismo su pista, supportata dal coordinatore tecnico delle Nazionali, Davide Cassani, e dal ct della Nazionale su pista al maschile Marco Villa. Le parole di Lupi riportate dalla Federciclismo: “I feedback avuti sono più che soddisfacenti, ci permetteranno di pianificare al meglio i prossimi due appuntamenti al velodromo con gli stessi ragazzi (lunedì 8 e giovendì 25 febbraio) ed anche altri progetti futuri. Lavorando sul velodromo abbiamo avuto buoni riscontri. I dati raccolti nei test sono ... Leggi su oasport (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Una giornata molto particolare quella che hanno vissuto oggi quindici atleti delladi BMX, convocati dal Tommaso Lupi. La squadra ha parzialmente cambiato disciplina, testandosi nel Velodromo dinel ciclismo su, supportata dal coordinatore tecnico delle Nazionali,, e dal ct dellasual maschile. Le parole di Lupi riportate dalla Federciclismo: “I feedback avuti sono più che soddisfacenti, ci permetteranno di pianificare al meglio i prossimi due appuntamenti al velodromo con gli stessi ragazzi (lunedì 8 e giovendì 25 febbraio) ed anche altri progetti futuri. Lavorando sul velodromo abbiamo avuto buoni riscontri. I dati raccolti nei test sono ...

RuoteAmatoriali : @Federciclismo Stage in pista a Montichiari per la nazionale italiana bmx - RuoteAmatoriali : Stage in pista a Montichiari per la nazionale italiana bmx - DanielaIsetti1 : RT @Federciclismo: La contestualizzazione pratica di un progetto nato durante il primo lockdown, grazie al confronto tra il CT della BMX, i… - diegocecchi : RT @Federciclismo: La contestualizzazione pratica di un progetto nato durante il primo lockdown, grazie al confronto tra il CT della BMX, i… - DanielaIsetti1 : Domani stage in pista per la Nazionale BMX -

Ultime Notizie dalla rete : BMX Nazionale E' Egon Angeli il nuovo presidente dell'Uisp. Un Comitato trentino a trazione giovanile

Nato a Trento nel 1997, Boccardi è artista, fotografo e appassionato di Bmx, è tra gli animatori ... abbiamo detto la nostra, sia a livello nazionale che a livello locale. Ma non lo abbiamo mai fatto ...

Uisp del Trentino: Egon Angeli nuovo presidente dopo Iori

Giulio Boccardi è nato a Trento nel 1997: artista, fotografo e appassionato di BMX, è uno degli ... oltre al vicepresidente nazionale dell'UISP Tiziano Pesce. Al centro dell'intervento del nuovo ...

Stage Nazionale BMX a Padova Il Mondo del Ciclismo BMX: la Nazionale italiana si allena in pista a Montichiari con Marco Villa e Davide Cassani

Una giornata molto particolare quella che hanno vissuto oggi quindici atleti della Nazionale italiana di BMX, convocati dal Tommaso Lupi. La squadra ha parzialmente cambiato disciplina, testandosi nel ...

Colombo e soci a caccia dei titoli nazionali a fine maggio

Swiss Cycling ha fissato luogo e data di quattro Campionati svizzeri di sua competenza, tra cui il cross country con il ticinese, in programma il 26-27 ...

Nato a Trento nel 1997, Boccardi è artista, fotografo e appassionato di, è tra gli animatori ... abbiamo detto la nostra, sia a livelloche a livello locale. Ma non lo abbiamo mai fatto ...Giulio Boccardi è nato a Trento nel 1997: artista, fotografo e appassionato di, è uno degli ... oltre al vicepresidentedell'UISP Tiziano Pesce. Al centro dell'intervento del nuovo ...Una giornata molto particolare quella che hanno vissuto oggi quindici atleti della Nazionale italiana di BMX, convocati dal Tommaso Lupi. La squadra ha parzialmente cambiato disciplina, testandosi nel ...Swiss Cycling ha fissato luogo e data di quattro Campionati svizzeri di sua competenza, tra cui il cross country con il ticinese, in programma il 26-27 ...