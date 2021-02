Black Panther: Kingdom of Wakanda, annunciato lo spin-off per Disney+ (Di martedì 2 febbraio 2021) Tra tutti i progetti in cantiere dei Marvel studios, sicuramente quello che ha subito un notevole rallentamento è il secondo film dedicato a Black Panther. Sappiamo tutti che sfortunatamente è venuto a mancare Chadwick Boseman, l’interprete proprio di T’challa nel Cinematic Universe. Dopo aver rassicurato tutti i fan che non ci sarà un recast per il ruolo, arrivano altre ottime notizie per la pellicola di Ryan Coogler. The Hollywood Reporter, fonte in genere molto affidabile, ha dichiarato che le riprese del secondo film inizieranno a Luglio nella città di Atlanta e dovrebbero durare 6 mesi. Ma le buone notizie non sono finite qui. Perché per Disney+ sarebbe in sviluppo una nuova serie dedicata al mondo di Black Panther! Photo Credits: Trade VistasBlack Panther: ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 2 febbraio 2021) Tra tutti i progetti in cantiere dei Marvel studios, sicuramente quello che ha subito un notevole rallentamento è il secondo film dedicato a. Sappiamo tutti che sfortunatamente è venuto a mancare Chadwick Boseman, l’interprete proprio di T’challa nel Cinematic Universe. Dopo aver rassicurato tutti i fan che non ci sarà un recast per il ruolo, arrivano altre ottime notizie per la pellicola di Ryan Coogler. The Hollywood Reporter, fonte in genere molto affidabile, ha dichiarato che le riprese del secondo film inizieranno a Luglio nella città di Atlanta e dovrebbero durare 6 mesi. Ma le buone notizie non sono finite qui. Perché persarebbe in sviluppo una nuova serie dedicata al mondo di! Photo Credits: Trade Vistas: ...

Asgard_Hydra : Black Panther: una serie TV su Wakanda in arrivo su Disney+ - dituttounpop : Il regista e co-sceneggiatore di #BlackPanther ha firmato un accordo con Disney Television Studios e oltre a lavora… - raspa90 : RT @repubblica: 'Black Panther', non solo film. Arriverà la serie 'Wakanda' - taluladoeshulah : Nel 2022 arriverà black panther 2 e dovrebbe arrivare anche una serie basata sul Wakanda su Disney +. What a time to be alive ?? - repubblica : 'Black Panther', non solo film. Arriverà la serie 'Wakanda' -