Black Panther, Disney+ lavora a una serie tv su Wakanda (Di martedì 2 febbraio 2021) Ryan Coogler firma con Walt Disney e lavora a una serie tv su Wakanda da Black Panther Wakanda Forever! è il grido e Wakanda in serie potrebbe essere la futura risposta di Disney+. Infatti Ryan Coogler regista e co-sceneggiatore di Black Panther ha firmato un nuovo accordo di 5 anni con Walt Disney Studios per la sua Proximity Media, società di produzione che gestisce con Zinzi Coogler, Sev Ohanian e altri. Il regista e sceneggiatore non solo sta lavorando al secondo capitolo di Black Panther ma starebbe sviluppando una serie tv sul regno di Wakanda naturalmente per la piattaforma di streaming Disney+ ... Leggi su dituttounpop (Di martedì 2 febbraio 2021) Ryan Coogler firma con Walt Disney ea unatv sudaForever! è il grido einpotrebbe essere la futura risposta di. Infatti Ryan Coogler regista e co-sceneggiatore diha firmato un nuovo accordo di 5 anni con Walt Disney Studios per la sua Proximity Media, società di produzione che gestisce con Zinzi Coogler, Sev Ohanian e altri. Il regista e sceneggiatore non solo stando al secondo capitolo dima starebbe sviluppando unatv sul regno dinaturalmente per la piattaforma di streaming...

