Bimbo morto per lesioni a Castel Volturno | arrestato il compagno della madre

Un bambino morto per lesioni a Castel Volturno (Caserta). arrestato il compagno della madre. Castel Volturno (CASERTA) – Un bambino di due anni è morto a Castel Volturno, in provincia di Caserta. Per il decesso del piccolo, come riportato dall'Ansa, è stato il fermato il compagno della madre. Sarebbe stato lui a provocare le lesioni che hanno causato la morte del Bimbo. Le indagini sono in corso e nelle prossime ore ci potrebbero essere importanti novità. La vicenda La vicenda è accaduta nelle prime ore di martedì 2 febbraio 2021. Secondo il primo racconto, la ...

