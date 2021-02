Billie Eilish: The World's a Little Blurry, il trailer del documentario in arrivo su Apple TV+ (Di martedì 2 febbraio 2021) Billie Eilish è la protagonista del documentario The World's a Little Blurry, ecco il trailer del progetto in arrivo su Apple TV+. Billie Eilish: The World's a Little Blurry è il documentario in arrivo su Apple TV+ il 26 febbraio e il trailer regala qualche anticipazione dell'atteso progetto dedicato alla star della musica internazionale. Il video mostra infatti Billie mentre incide i brani che le hanno regalato il successo insieme al fratello Finneas nella propria casa, la madre della giovane che spiega quanto sia difficile essere teenager in questi anni e parla ... Leggi su movieplayer (Di martedì 2 febbraio 2021)è la protagonista delThe's a, ecco ildel progetto insuTV+.: The's aè ilinsuTV+ il 26 febbraio e ilregala qualche anticipazione dell'atteso progetto dedicato alla star della musica internazionale. Il video mostra infattimentre incide i brani che le hanno regalato il successo insieme al fratello Finneas nella propria casa, la madre della giovane che spiega quanto sia difficile essere teenager in questi anni e parla ...

