Biden tra cattolicesimo e costituzione La lezione di Murray e la versione di Ceccanti

(Di martedì 2 febbraio 2021) Pubblichiamo un estratto dell’introduzione che il costituzionalista e deputato Pd Stefanoha scritto al libro dal titolo “Noi crediamo in queste verità. Riflessioni cattoliche sul principio americano” di John Courtneyedito da Morcelliana. Nel 1960, accompagnando l’ascesa alla Presidenza del primo cattolico, John Kennedy, sospetto in vasti settori dell’opinione pubblica protestante perché la Chiesa cattolica sembrava limitarne l’autonomia, il padre gesuita John Courtneypubblicò We Hold These Truths – Catholic Reflections on the American Proposition, la raccolta dei propri scritti. In essa, a partire dal diritto costituzionale americano, proponeva di assumere pienamente la libertà religiosa come principio da valorizzare e non come male da tollerare. Kennedy si ispirò aanche in un celebre ...