Bicamerale per risolvere la crisi di governo, la nuova proposta di Italia Viva (Di martedì 2 febbraio 2021) Italia Viva avanza la proposta della Bicamerale per superare lo stallo della crisi di governo e varare nuove riforme, ma le opposizioni non sono d'accordo Continuano le consultazioni tra i gruppi parlamentari e il Presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico, oggi si riunirà di nuovo il tavolo di maggioranza per tastare la possibilità di un Conte ter. Ma da Italia Viva arriva una proposta per porre freno alla crisi di governo: l'istituzione della Bicamerale. "È indispensabile intervenire non solo sulla legge elettorale — ha spiegato Giachetti — ma anche su alcuni indispensabili interventi costituzionali che consentano al Paese di uscire dallo stallo con il quale conviviamo ...

