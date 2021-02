Bibi diventa Abu Yair ma il sangue scorre ancora nelle città arabe (Di mercoledì 3 febbraio 2021) «Abu Yair, Abu Yair». Sorridente il premier Benyamin Netanyahu, in un filmato che girava in rete qualche giorno fa, riferiva soddisfatto che nei centri arabi di Israele qualche abitante lo chiama così: Abu Yair, papà di Yair, il figlio passato alle cronache per post e tweet di estrema destra. Agli arabi, i palestinesi di Israele, da qualche tempo Abu Yair-Netanyahu fa tante promesse pur di raccogliere voti per il suo partito, il Likud. A cominciare dall’impegno contro la criminalità organizzata … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 3 febbraio 2021) «Abu, Abu». Sorridente il premier Benyamin Netanyahu, in un filmato che girava in rete qualche giorno fa, riferiva soddisfatto che nei centri arabi di Israele qualche abitante lo chiama così: Abu, papà di, il figlio passato alle cronache per post e tweet di estrema destra. Agli arabi, i palestinesi di Israele, da qualche tempo Abu-Netanyahu fa tante promesse pur di raccogliere voti per il suo partito, il Likud. A cominciare dall’impegno contro la criminalità organizzata … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

_bibi_fb_ : Breve storia triste di come ci sono caduta a causa di tiktok il 9 giugno 2020 e non sono più riuscita a risalire pe… - emmerrekappa : @ili_bibi magari, qua è tutto chiuso e farla da asporto tempo che mi arriva diventa colla ?? - BiBi_Jazz23 : RT @1Dioniso: Brunello di Montalcino Docg 2003 Poggiotondo. Il tappo si è spezzato ma l’ho recuperato con successo. Elegante, suadente, i… - RosaMar06456710 : @Bi_bi_na88 @martiraranans Bibi non vorrei dirtelo ma purtroppo alfy diventa etero e sposa la Elia ?? - bibi__bianca : Scusate se passa l’aereo prelemi da Spagna e Brasile e Pierpaolo diventa finalista venerdì, si farà delle domande su sta roba?? #tzvip -