Bibbia 2020: Traduzione del Nuovo Mondo in 33 lingue (Di martedì 2 febbraio 2021) Bibbia 2020. Come si racconta nel capitolo 8 del libro di Neemia, quando avvenne il ritorno in terra di Israele degli esiliati a Babilonia (fine VI secolo a.C.), il sacerdote Esdra presentò al popolo la Torah scritta in un rotolo, frutto di una redazione sacerdotale avvenuta durante quel periodo di circa settant'anni di cattività. L'aramaico

