(Di martedì 2 febbraio 2021) Di nuovo insieme. Guido, ex capo della protezione civile e consulente per la progettazione dell'ospedalein Fiera a Milano,ildelin ...

NicolaPorro : Ormai lo sappiamo: i giallorossi arrivano tardi su tutto. Leggete cosa ha detto #WalterRicciardi su… - infoitinterno : Bertolaso ha detto sì: sarà lui il coordinatore del piano vaccinale anti covid in Lombardia - RedazioneLaNews : #Milano Bertolaso ha detto sì: sarà lui il coordinatore del piano vaccinale anti covid in Lombardia - romasil1 : RT @NicolaPorro: Ormai lo sappiamo: i giallorossi arrivano tardi su tutto. Leggete cosa ha detto #WalterRicciardi su @Bertolaso_Guido con u… - fraluca_pac : RT @NicolaPorro: Ormai lo sappiamo: i giallorossi arrivano tardi su tutto. Leggete cosa ha detto #WalterRicciardi su @Bertolaso_Guido con u… -

Ultime Notizie dalla rete : Bertolaso detto

'Con il dottor Guido- si leggeva in una nota ufficiale - si è concordato di approfondire il confronto sulla possibilità di avviare una collaborazione in tal senso nei prossimi giorni'. La ......ierisarà coordinatore Lombardia per fase 2 " In Lombardia è in arrivo Guido... Lo haSandra Gallina, direttrice della direzione Salute della Commissione europea, nel corso di ...La Moratti ha anche detto che la campagna vaccinale verrà gestita da un gruppo ristretto di persone: lei stessa insieme al governatore Attilio Fontana, all'assessore alla protezione civile Pietro Foro ...Fase tre contemporanea a fase due con l'arrivo dei vaccini AstraZeneca. Bertolaso collaborerà per la fase di vaccinazione massiva ...