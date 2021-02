Benevento, nel giorno della ‘Candelora’ riapre il museo delle streghe (Di martedì 2 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – riapre il museo delle streghe a Palazzo Paolo V sul corso Garibaldi. La ripresa graduale delle attività delle strutture espositive e museale dopo la seconda chiusura imposta dalle Autorità per far fronte al contagio, trova pronto all’azione questo museo dedicato al mito di Benevento. Come ha spiegato Maria Scarinzi, responsabile progetti educativi e curatrice mostre. “Il museo delle streghe di Benevento in realtà ha sempre lavorato per le visite a distanza, ma ora siamo in grado di assicurare la presenza di massimo 7 visitatori oltre la guida”. La direttrice ritiene però penalizzante la persistente chiusura nei giorni di sabato e ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 2 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiila Palazzo Paolo V sul corso Garibaldi. La ripresa gradualeattivitàstrutture espositive e museale dopo la seconda chiusura imposta dalle Autorità per far fronte al contagio, trova pronto all’azione questodedicato al mito di. Come ha spiegato Maria Scarinzi, responsabile progetti educativi e curatrice mostre. “Ildiin realtà ha sempre lavorato per le visite a distanza, ma ora siamo in grado di assicurare la presenza di massimo 7 visitatori oltre la guida”. La direttrice ritiene però penalizzante la persistente chiusura nei giorni di sabato e ...

