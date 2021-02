Benevento | Letizia | “Vogliamo salvarci il prima possibile Non molliamo mai fino al 90esimo “

(Di martedì 2 febbraio 2021) L'esterno delGaetanoha parlato ai microfoni di Ottogol in vista della sfida tra i campani e la Sampdoria: "Speriamo di raggiungere la salvezza il- afferma il terzino ex Carpi - , sarebbe un’impresa. La sconfitta con l’Inter ci può stare, però dobbiamo accantonare questa partita e pensare alle prossime. È iniziato il girone di ritorno e quindi un nuovo campionato. Ci stiamo togliendo delle soddisfazioni, siamo una squadra che tende sempre a dare il massimoall'ultimo minuto di ogni partita. Contro la Sampdoria servirà grande determinazione, la gara di andata fu molto particolare perchè andammo sotto 2-0 e poi siamo riusciti a rimontarla e vincerla 3-2".caption id="attachment 1088639" align="alignnone" width="3000", getty/caption ITA ...

Gaetano, difensore del, ha parlato in vista del match contro la Sampdoria. Ecco le sue dichiarazioni. C'è grande attesa per il ritorno di Gaetano. L'esterno difensivo giallorosso si è infortunato nel corso del match giocato con il Milan di un mese fa: il recupero sta procedendo ...Gaetano Letizia, difensore del Benevento, ha parlato in vista del match contro la Sampdoria. Ecco le sue dichiarazioni ...L’acquisto giunto per sopperire all’infortunio di Adjapong arriva dalla Serie A. Dove era non per caso, nonostante l’età avanzata. Christian Maggio è stato l’acquisto che ha chiuso il mercato di ripar ...