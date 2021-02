Beautiful anticipazioni | Thomas nel fusto con l’acido | Ridge rabbioso

(Di martedì 2 febbraio 2021) Clamoroso colpo di scena a Los Angeles. Vi avevamo detto che alla fine cosarebbe finita davvero molto male e infatti ecco che il peggio è accaduto.infatti, dopo aver litigato con Hope è finito dritto nella vasca con. E adesso che cosa ne sarà di lui? Lo scopriamo con leche ci rivelano proprio la trama della puntata diin onda domani, 3 febbraio 2021. Come avrete visto, di certo Hope non voleva spingerenel, non sapeva neppure che ci fosse ma il peggio è accaduto, e adesso a pagarne le conseguenze, sarà proprio il figlio di. Che cosa succederà? Avrà riportato molti danni dalla caduta nelcon questo acido? Non ci resta che scoprirlo con le ...

Clamoroso colpo di scena a Los Angeles. Vi avevamo detto che alla fine co l'acido sarebbe finita davvero molto male e infatti ecco che il peggio è accaduto. Thomas infatti, dopo aver litigato con Hope ha tentato di tornare indietro da Thomas, ma Charlie la ferma: "le vasche sono perico ...