BE |  acquisisce 100% controllata tedesca

(Di martedì 2 febbraio 2021) (Teleborsa) – Be Shaping The Future ha perfezionato l’acquisizione del rimanente 10% del capitale sociale di Be Shaping The Future GmbH, società che gestisce tutte le partecipazioni nell’area Germania, Austria e Svizzera con un consolidato al 30 settembre 2020 per circa 30 milionidi fatturato e 2 milioni di Ebitda. L’accordo – spiega una nota – anticipa di quattro anni un passaggio previsto al termine dell’esercizio 2024. La quota acquistata era sin qui detenuta da Rüdiger Borsutzki, l’originario fondatore. Nominalmente l’acquisizione ha riguardato una quota pari al 7,5% del capitale della società che, va segnalato, possiede il 25% di azioni proprie. BE arriva così a detenere ildel capitale di Be Shaping The Future GmbH. Il prezzo pagato per le azioni della società ammonta ad Euro 500k, corrisposto a fronte di nostre disponibilità liquide già in essere. ...