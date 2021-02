Basket | Olimpiadi Tokyo | sorteggiati i gironi Spagna-Argentina | si replica la finale mondiale USA con la Francia E l’Italia…

(Di martedì 2 febbraio 2021) Sono statida poco idel torneo olimpico difemminile, che si svolgerà dal 25 luglio al 7 agosto in quel di. 12 squadre saranno al via, ma solo otto di esse sono attualmente conosciute, con le ultime quattro che verranno dai Preolimpici di scena in estate. Team USA campione in carica debutta contro, vincitrice del Preolimpico canadese e Iran, ritrovando un numero notevole di giocatori NBA e soprattutto cercando la rivincita dei quarti diai Mondiali di Cina 2019. Per quanto riguarda invece il gruppo C, troviamo la riedizione dell’ultimairidata, quella tra, che vide il secondo trionfo degli iberici dopo quello del 2006. Nel gruppo B capita la vincitrice del ...

Lefemminili si apriranno lunedì 26 luglio e si concluderanno domenica 8 agosto con la finale per l oro. Gli Stati Uniti, campioni in carica, sono stati sorteggiati nel Gruppo B con Francia,...'Il tutto, ovviamente, in vista di Halle, Wimbledon,e degli US Open'. Voglio festeggiare ... Voglio andare a sciare con i miei figli, giocare ao iniziare l hockey sul ghiaccio. Ho ...Sono stati sorteggiati da poco i gironi del torneo olimpico di basket femminile, che si svolgerà dal 25 luglio al 7 agosto in quel di Tokyo. 12 squadre saranno al via, ma solo otto di esse sono attual ...L'Italia per meritare il pass olimpico, deve vincere i tornei di qualificazione preolimpica che si svolgeranno dal 29 giugno al 4 luglio 2021 ...