Bari | il d s Romairone | “Cianci acquisto top | prima di Palermo avevo detto una cosa”

(Di martedì 2 febbraio 2021) Giancarloha analizzato il mercato del.Il direttore sportivo dei pugliesi, 24 ore dopo la chiusura della finestra invernale di calciomercato, ha parlato in conferenza stampa tracciando un bilancio della sessione di mercato appena conclusa. Il dirigente barese si è anche soffermato sulle critiche, arrivate dopo la sconfitta per 2-1 rimediata domenica scorsa al "Bonolis" di Teramo. Le parole del d.s. biancorosso riportate da da "Tutto.it"."diche avevamo 3-4 scontenti e di conseguenza ci servivano 2-3 calciatori per rinforzare alcuni ruoli e così è stato. Abbiamo preso un difensore mancino, un esterno tra i più forti della categoria, e poi in una vicissitudine di mercato clamorosa, coinvolgendo tante società, abbiamo portato ...

Al termine della sessione invernale di calciomercato, il d.s. del, Giancarlo, ha voluto chiarire, in conferenza stampa, alcuni aspetti riguardo le . 'La cosa più negativa è la caccia all'uomo. Io non devo prendere le difese di nessuno - spiega - siamo ...Il ds deloggi è intervenuto in sala stampa per rispondere alle tante critiche piovute dopo il ko esterno contro il Teramo: ' Questa è una società seria e io ho un confronto sempre diretto con il ...Il giorno dopo la chiusura del mercato invernale e alla vigilia del match contro la Cavese, Giancarlo Romairone, direttore sportivo del Bari, ha tenuto una conferenza stampa in presenza per spiegare l ...Il direttore sportivo dei pugliesi ha parlato in conferenza stampa e come, spesso accade ha lanciato una frecciata poco elegante ai rossoverdi ...