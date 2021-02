Barbara D’Urso, la vecchia foto che scatena la crudele ironia dei social (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Barbara D’Urso con l’ex compagno e i loro figli: un tenerissimo scatto del passato riunisce tutta la famiglia, ma al web non sfugge un “particolare”. Nel suo ultimo scatto condiviso sui social Barbara D’Urso ha voluto mostrare il suo lato tenero tornando indietro nel tempo. Nella foto riportata qui sotto (da Instagram) la conduttrice è L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 3 febbraio 2021)con l’ex compagno e i loro figli: un tenerissimo scatto del passato riunisce tutta la famiglia, ma al web non sfugge un “particolare”. Nel suo ultimo scatto condiviso suiha voluto mostrare il suo lato tenero tornando indietro nel tempo. Nellariportata qui sotto (da Instagram) la conduttrice è L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

LegaSalvini : ++ QUESTA SERA MATTEO #SALVINI DA BARBARA D'URSO! ++ > ore 21.15 - Canale 5 - #noneladurso - caterinacorda1 : RT @distefanoTW: In questo l’opposizione spingeva per le elezioni come una mamma apprensiva spinge il triciclo di un bambino al parco gioch… - LucianoMazzocca : Casalino sarà ospite fisso da Barbara D'Urso. - Danielecpi : RT @distefanoTW: In questo l’opposizione spingeva per le elezioni come una mamma apprensiva spinge il triciclo di un bambino al parco gioch… - marcpionni : RT @distefanoTW: In questo l’opposizione spingeva per le elezioni come una mamma apprensiva spinge il triciclo di un bambino al parco gioch… -

Ultime Notizie dalla rete : Barbara D’Urso Valeria Fabrizi in lacrime a Live non è la D'Urso: «Ho subito un furto da 200.000 euro, mi resta la fede» Il Messaggero