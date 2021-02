Barbara d’Urso, il post che tripudia d’amore: la foto d’antan colpisce (Di martedì 2 febbraio 2021) La conduttrice di Canale 5 pubblica sui social uno scatto inedito con Mauro Berardi e i loro due figli Emanuele e Giammauro L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di martedì 2 febbraio 2021) La conduttrice di Canale 5 pubblica sui social uno scatto inedito con Mauro Berardi e i loro due figli Emanuele e Giammauro L'articolo proviene da Gossip e Tv.

LegaSalvini : ++ QUESTA SERA MATTEO #SALVINI DA BARBARA D'URSO! ++ > ore 21.15 - Canale 5 - #noneladurso - rafelez : @La_manina__ Si userà la tecnica Canà: 3/4 di M5S, 1/4 di Lega, più la metà di Barbara D'Urso, perché c'entra anche il Cavaliere. - Mark75506329 : RT @distefanoTW: In questo l’opposizione spingeva per le elezioni come una mamma apprensiva spinge il triciclo di un bambino al parco gioch… - GioChirilly : RT @distefanoTW: In questo l’opposizione spingeva per le elezioni come una mamma apprensiva spinge il triciclo di un bambino al parco gioch… - ushi88 : RT @distefanoTW: In questo l’opposizione spingeva per le elezioni come una mamma apprensiva spinge il triciclo di un bambino al parco gioch… -

Ultime Notizie dalla rete : Barbara d’Urso Valeria Fabrizi in lacrime a Live non è la D'Urso: «Ho subito un furto da 200.000 euro, mi resta la fede» Il Messaggero