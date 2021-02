Banche: S&P promuove stress test Eba, ne misurerà resistenza (Di martedì 2 febbraio 2021) (Teleborsa) – S&P promuove gli stress test sulle Banche europee lanciati dall’Eba e i cui risultati saranno pubblicati il 31 luglio. Lo stress test prevede “un duro scenario macroeconomico avverso” che “contempla una prolungata contrazione in Europa nel periodo 2021-2023, spiegata con il protrarsi della pandemia e uno shock di fiducia” – sottolineano gli esperti di S&P – secondo cui l’esame “fornirà informazioni addizionali, questa volta particolarmente interessanti considerata la forte incertezza che circonda l’impatto della pandemia sui bilanci delle Banche“, in particolare per quanto riguarda “la loro resistenza in caso di una crescita più aspra delle perdite su crediti”. Secondo gli esperti dell’agenzia di rating, la decisione dell’Eba di ... Leggi su quifinanza (Di martedì 2 febbraio 2021) (Teleborsa) – S&Pglisulleeuropee lanciati dall’Eba e i cui risultati saranno pubblicati il 31 luglio. Loprevede “un duro scenario macroeconomico avverso” che “contempla una prolungata contrazione in Europa nel periodo 2021-2023, spiegata con il protrarsi della pandemia e uno shock di fiducia” – sottolineano gli esperti di S&P – secondo cui l’esame “fornirà informazioni addizionali, questa volta particolarmente interessanti considerata la forte incertezza che circonda l’impatto della pandemia sui bilanci delle“, in particolare per quanto riguarda “la loroin caso di una crescita più aspra delle perdite su crediti”. Secondo gli esperti dell’agenzia di rating, la decisione dell’Eba di ...

