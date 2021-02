"Avete perso l'anima, uno spettacolo triste". A consultazioni incorso, Carelli lascia il M5s: accuse terminali, caos grillino (Di martedì 2 febbraio 2021) Clamoroso addio a consultazioni in corso, a pochi minuti dalla fine del mandato esplorativo concesso a Roberto Fico. Clamoroso addio al M5s: lascia infatti il deputato Emilio Carelli, uno dei nomi più pesanti tra i candidati alle politiche del 2018. Dopo una militanza durata tre anni, addio ai grillini. "Non senza sofferenza interiore, annuncio la mia uscita dal gruppo parlamentare del Movimento 5Stelle. In questo modo dico addio ad un Movimento che ha perso la sua anima", picchia durissimo Carelli annunciando il suo passo indietro. Dunque, precisa: "La mia decisione arriva dopo una lunga riflessione ed un bilancio di questi quasi tre anni trascorsi in Parlamento, durante i quali ho cercato in tutti i modi di contribuire alla crescita e al benessere del Paese e a realizzare i ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 2 febbraio 2021) Clamoroso addio ain corso, a pochi minuti dalla fine del mandato esplorativo concesso a Roberto Fico. Clamoroso addio al M5s:infatti il deputato Emilio, uno dei nomi più pesanti tra i candidati alle politiche del 2018. Dopo una militanza durata tre anni, addio ai grillini. "Non senza sofferenza interiore, annuncio la mia uscita dal gruppo parlamentare del Movimento 5Stelle. In questo modo dico addio ad un Movimento che hala sua", picchia durissimoannunciando il suo passo indietro. Dunque, precisa: "La mia decisione arriva dopo una lunga riflessione ed un bilancio di questi quasi tre anni trascorsi in Parlamento, durante i quali ho cercato in tutti i modi di contribuire alla crescita e al benessere del Paese e a realizzare i ...

