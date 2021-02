Auguri a Shakira e Gerard Piqué: la coppia condivide il compleanno (Di martedì 2 febbraio 2021) Shakira e Gerard Piqué festeggiano insieme il compleanno: sono nati lo stesso giorno ma a un decennio di distanza. ROBYN BECK/AFP via Getty ImagesIl 2 febbraio compiono gli anni sia Shakira che Gerard Piqué. Mentre la cantante colombiana è nata nel 1977, il calciatore spagnolo è nato dieci anni dopo, nel 1987. Perciò oggi, pur festeggiando insieme, la coppia soffia candeline diverse: rispettivamente 44 e 34. I due, celebri per motivi differenti, hanno due figli piccoli: Milan di 7 anni e Sasha di 5 anni. Ti potrebbe interessare anche -> Parma, insieme a Pellè torna in Italia anche Viky Varga: la loro storia La storia d’amore tra Shakira e Gerard Piqué Il 2 febbraio è una data ... Leggi su ck12 (Di martedì 2 febbraio 2021)festeggiano insieme il: sono nati lo stesso giorno ma a un decennio di distanza. ROBYN BECK/AFP via Getty ImagesIl 2 febbraio compiono gli anni siache. Mentre la cantante colombiana è nata nel 1977, il calciatore spagnolo è nato dieci anni dopo, nel 1987. Perciò oggi, pur festeggiando insieme, lasoffia candeline diverse: rispettivamente 44 e 34. I due, celebri per motivi differenti, hanno due figli piccoli: Milan di 7 anni e Sasha di 5 anni. Ti potrebbe interessare anche -> Parma, insieme a Pellè torna in Italia anche Viky Varga: la loro storia La storia d’amore traIl 2 febbraio è una data ...

Shakira e Gerard Piqué festeggiano insieme il compleanno: sono nati lo stesso giorno ma a un decennio di distanza.

