Attesa una nuova offerta per l'88% di Atlantia E il titolo decolla (Di martedì 2 febbraio 2021) Cdp e i suoi alleati, i fondi Blackstone e Macquarie, chiedono ancora tempo per arrivare a un'offerta per l'88% di Aspi che Atlantia ha messo in vendita. In una lettera arrivata al gruppo ... Leggi su quotidiano (Di martedì 2 febbraio 2021) Cdp e i suoi alleati, i fondi Blackstone e Macquarie, chiedono ancora tempo per arrivare a un'per l'88% di Aspi cheha messo in vendita. In una lettera arrivata al gruppo ...

brandobenifei : Siamo al Campo di Lipa e questo è ciò che abbiamo davanti: freddo, neve, centinaia di persone accampate e in attesa… - AMorelliMilano : La direttrice Rai frequenta gli studi di altre Tv (come se servissero altri opinionisti di sinistra o governativi),… - NetflixIT : Mike Flanagan e Trevor Macy, creatori di The Haunting of Hill House, stanno lavorando a una serie ispirata a The Mi… - pamy12001 : RT @Stefano173456: Spettatori arresi di un vile pagliaccio. Quanto tempo prezioso stiamo perdendo per colpa di un perdente di successo.. U… - Pietro_Otto : RT @Adri19510: ABBIAMO 5 MILIONI DI POVERI ITALIANI E IL GOVERNO PENSA A TUTTI QUESTI PARASSITI !!!!! Immigrati, in attesa di una risposta… -