Attenzione a caricare soldi su Paypal | ecco cosa può accadere

Leggi su android-news.eu

(Di martedì 2 febbraio 2021)è uno dei metodi di pagamento più popolari al mondo. Tra le varie aziende che, grazie al genio di Elon Musk, ci hanno cambiato la vita, deve essere gestito con la consapevolezza del fatto che, in alcuni casi, si può avere a che fare con alcune problematiche. Tra queste, rientrano le situazioni di chi non riesce a fare la ricarica. Se ti riconosci in queste parole, nelle prossime righe di questo articolo puoi trovare alcune informazioni preziose.: perché non si riesce a fare la ricarica? Quando si parla della ricarica su, è doveroso ricordare che il trasferimento sul conto richiede diversi giorni. Una volta che si è concretizzato, l’utente riceve una mail sull’account associato all’account. Nei casi in cui, trascorsi 7 giorni dalla richiesta di trasferimento di fondi sul conto, non si nota ...