ATP Melbourne 1 2021: Sandgren affronterà Caruso. Avanza Alcaraz (per ritiro), eliminato Mager (Di martedì 2 febbraio 2021) Si è completato il primo turno nel torneo ATP Melbourne 1. Sarà l'americano Tennys Sandgren il prossimo avversario di Salvatore Caruso. Il tennista statunitense, testa di serie numero 9, ha infatti superato l'australiano John-Patrick Smith al termine di una lunga battaglia di oltre due ore con il punteggio di 6-3 5-7 6-4. Oggi era anche il giorno dell'esordio di Gianluca Mager, ma il tennista azzurro è stato sconfitto in rimonta in tre set dal padrone di casa Jordan Thompson, che si è imposto per 4-6 6-4 6-3. Tante le sfide finite al terzo set come quelle che hanno visto il francese Pierre-Hugues Herbert e l'americano Sam Querrey battere rispettivamente lo statunitense Cressy e lo svizzero Laaksonen. Supera il primo turno, con anche un po' di fortuna, il giovane spagnolo Carlos Alcaraz, che ha ...

