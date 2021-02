ATP Cup | esordio vincente per Italia | Serbia | Russia e Spagna

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 2 febbraio 2021) Si è concluso il day 1 dell’ATP Cup 2021 con la vittoria delle favoritee con la grande vittoria degli azzurri contro l’Austria di Dominic Thiem. Vediamo com’è andata nel dettaglio. Berrettini domina contro Thiem e vince con Fognini in doppio La nottata australiana non parte nel migliore dei modi per gli azzurri, che si ritrovano subito sotto di una sconfitta, quella di Fabio Fognini. Il sanremese, che evidentemente ancora non è al meglio della propria condizione fisica, dà una parvenza di buon gioco solo nel primo game del primo set, quando ottiene il primo e unico break della partita. Dopodiché è Dennis Novak a condurre la partita. Sfrutta le difficoltà sia al servizio che in risposta, nonché i troppi (38 totali) errori non forzati dell’no. In appena un’ora e tredici minuti chiude ...