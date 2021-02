ATP Cup 2021 | Russia ok con l’Argentina | Spagna vittoriosa sull’Australia anche senza Nadal

Leggi su oasport

(Di martedì 2 febbraio 2021) Si è conclusa con la sessione serale sulla Rod Laver Arena e sulla John Cain Arena la prima delle cinque giornate dell’edizione(in formato ridotto) dell’ATP Cup, con otto delle dodici formazioni scese in campo. C’era attesa per il ritorno di Rafael, ma il mancino di Manacor ha dovuto guardare dalla panchina le partite per un problema alla schiena. La, ad ogni modo, ce la fadi lui: una volta sventato da Pablo Carreno Busta il pericolo rappresentato dal non scontato John Millman (6-2 6-4), per battere l’Australia serve un ottimo Roberto Bautista Agut, che rimonta un set di ritardo ad Alex de Minaur, che nel primo è avanti 5-1 e poi perde 4-6 6-4 6-4mai andare nemmeno lontanamente vicino al successo. Carreno Busta ritorna poi in campo in doppio con ...