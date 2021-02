ATP Cup 2021, la Serbia rimonta e batte il Canada per 2-1 nella prima sfida del Girone A (Di martedì 2 febbraio 2021) A mezzanotte, in contemporanea con Italia-Austria, è scattata, nell’ATP Cup 2021 di tennis, anche Serbia-Canada, sfida valida per il Girone A: come gli azzurri, anche i serbi si sono imposti in rimonta per 2-1. Milos Raonic aveva portato il Canada in vantaggio, mentre Novak Djokovic ha prima impattato e poi centrato il punto della vittoria in doppio con Filip Krajinovic. Nel singolare tra i numeri due, il canadese Milos Raonic supera il serbo Dusan Lajovic per 6-3 6-4 in un’ora e venti minuti di gioco. Il tennista nordamericano trova gli strappi decisivi nel settimo gioco del primo set e nell’ottavo game del secondo parziale. nella sfida tra i numeri uno, il serbo Novak Djokovic batte il canadese Denis ... Leggi su oasport (Di martedì 2 febbraio 2021) A mezzanotte, in contemporanea con Italia-Austria, è scattata, nell’ATP Cupdi tennis, anchevalida per ilA: come gli azzurri, anche i serbi si sono imposti inper 2-1. Milos Raonic aveva portato ilin vantaggio, mentre Novak Djokovic haimpattato e poi centrato il punto della vittoria in doppio con Filip Krajinovic. Nel singolare tra i numeri due, il canadese Milos Raonic supera il serbo Dusan Lajovic per 6-3 6-4 in un’ora e venti minuti di gioco. Il tennista nordamericano trova gli strappi decisivi nel settimo gioco del primo set e nell’ottavo game del secondo parziale.tra i numeri uno, il serbo Novak Djokovicil canadese Denis ...

WeAreTennisITA : Nottata di ATP Cup, si parte contro l'Austria con Fognini e Berrettini super carichi ???? 00:00 Fognini ?? Novak 01:3… - SuperTennisTv : L'Italia???? fa il suo debutto in #ATPCup affrontando l'Austria???? nella prima sfida del Gruppo C! La presentazione… - infoitsport : Atp Cup 2021, Italia-Austria: programma, orari e ordine di gioco con BERRETTINI - zazoomblog : LIVE Italia-Austria 1-1 ATP Cup Berrettini-Fognini-Thiem-Novak 6-1 5-4 in DIRETTA: azzurri avanti di un break che b… - infoitsport : ATP Cup, le quote: favorita la Russia. Subito dietro Spagna e Serbia -