Atp Cup 2021, buona la prima per l'Italia: Austria battuta 2-1, che Berrettini contro Thiem (Di martedì 2 febbraio 2021) l'Italia impatta nel migliore dei modi l'ATP Cup 2021, battendo per 2-1 l'Austria all'interno della prima giornata del girone C. Non tutto, perlomeno all'inizio, è sembrato filare nel verso giusto per gli azzurri: Dennis Novak ha infatti sconfitto Fabio Fognini, contropronostico, col punteggio di 6-3 6-2, portando in vantaggio gli Austriaci. L'1-1 palla al centro è stato firmato da Matteo Berrettini, che ha asfaltato il numero 3 del mondo Dominic Thiem imponendosi per 6-2 6-4 in un'ora e ventidue minuti. Dopo un inizio un po' fiacco di primo set il romano strappa il servizio nel quinto e nel settimo game, chiudendo in scioltezza la parte finale del set. Nel secondo set non si arresta l'azzurro, che riesce a giocare bene anche la parte iniziale:

