Atletico Madrid implacabile | Suarez e Oblak le chiavi della marcia trionfale – ANALISI TATTICA

Leggi su calcionews24

(Di martedì 2 febbraio 2021) Unsempre più travolgente sta scavando un solco ampissimo nella Liga: la cavalcata dei Colchoneros si fonda principalmente sui due totemCon il successo per 4-2 a Cadice, l’di Simeone ha approfittato nel migliore dei modi del crollo interno del Real, portandosi a +10 in classifica. I rojiblancos devono oltretutto recuperare ancora una partita, con quindi la possibilità di andare addirittura a +13 su Zidane e Koeman. La vittoria in terra andalusa è stata caratterizzata, ancora una volta, dai gol di Luise dagli assist di Correa. L’uruguagio, che ha segnato anche il primo golstagione su calcio piazzato, è il capocannoniereLiga con ben 14 ...