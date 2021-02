Atletica, Yaroslava Mahuchikh da sballo: salta 2.06, a 3 cm dal record del mondo! 1.93 di Vallortigara, Trost 1.90 (Di martedì 2 febbraio 2021) Yaroslava Mahuchikh ha saltato 2.06 metri a Banska Bystrica (Repubblica Ceca), dove è andata in scena una tappa del World Indoor Tour (aperta soltanto al salto in alto). Show incredibile dell’ucraina, capace di spngersi ad appena tre centimetri dal record del mondo assoluto (2.09 all’aperto di Stefka Kostadinova ai Mondiali 1987) e ad appena due centimetri dal primato globale indoor (2.08 di Kajsa Bergqvist nel 2006). L’argento iridato outdoorr ha dimostrato ancora una volta tutto il suo talento e ha fatto capire di essere la grande favorita in vista non soltanto degli Europei indoor di inizio marzo, ma soprattutto in ottica Olimpiadi di Tokyo. La classe 2001 si è resta protagonista di un incredibile percorso, sporcato soltanto da un errore a 1.93. Per il resto: 1.85, 1.90, 1.96, 1.99, 2.01, 2.03, 2.06 al primo ... Leggi su oasport (Di martedì 2 febbraio 2021)hato 2.06 metri a Banska Bystrica (Repubblica Ceca), dove è andata in scena una tappa del World Indoor Tour (aperta soltanto al salto in alto). Show incredibile dell’ucraina, capace di spngersi ad appena tre centimetri daldel mondo assoluto (2.09 all’aperto di Stefka Kostadinova ai Mondiali 1987) e ad appena due centimetri dal primato globale indoor (2.08 di Kajsa Bergqvist nel 2006). L’argento iridato outdoorr ha dimostrato ancora una volta tutto il suo talento e ha fatto capire di essere la grande favorita in vista non soltanto degli Europei indoor di inizio marzo, ma soprattutto in ottica Olimpiadi di Tokyo. La classe 2001 si è resta protagonista di un incredibile percorso, sporcato soltanto da un errore a 1.93. Per il resto: 1.85, 1.90, 1.96, 1.99, 2.01, 2.03, 2.06 al primo ...

