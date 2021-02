Atletica | Mei | “Si avvia progetto di otto anni | con Malagò stesse idee”

Leggi su sportface

(Di martedì 2 febbraio 2021) Prima visita ufficiale al CONI per Stefano Mei, neo eletto presidente della Federazione Italiana DiLeggera. Mei si è intrattenuto circa un’ora e mezza a Palazzo H con il presidente del Coni Gioved il vicepresidente Franco Chimenti. “mi ha fatto i complimenti e mi ha fatto capire che è un lavoro che oltre che duro è anche importante” ha spiegato Mei ai microfoni dell’Ansa, “perché la Fidal è una federazione che ha una tradizione e soprattutto sono il successore di un presidente (Alfio Giomi, ndr) che si è speso tanto per l’“. “Consiamo sulla stessa lunghezza d’onda per quello che è ildel prossimo quadriennio” ha aggiunto il neo presidente della Fidal, eletto a sorpresa, così comenel 2013. ...