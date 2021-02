Atalanta | Romero negativo Stop all’isolamento dell’argentino

GoalItalia : ?? ULTIM'ORA?? Caso di Covid in casa #Atalanta: tampone positivo per #Romero - DiMarzio : #Atalanta, il difensore Cristian #Romero è positivo - zazoomblog : Atalanta Romero: rianalizzato il tampone è negativo - #Atalanta #Romero: #rianalizzato - fantapazzcom : Romero torna negativo - pasqualinipatri : Atalanta, finito l’isolamento di Romero: era un falso positivo -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta Romero

Falso positivo: questo l'esito di una seconda analisi del tampone di Cristian, risultato venerdì positivo al Covid - 19 e da quel giorno, come da prassi, in isolamento.Fine dell'isolamento domiciliare per Cristian, riconosciuto come falso positivo dell'Ats (ovvero Agenzia per la Tutela della Salute) di Bergamo. Il difensore dell'può tornare ufficialmente ad allenarsi con i compagni dopo gli ...Il difensore dell'Atalanta ma di proprietà della Juventus, Cristian Romero, è guarito dal Covid: "Atalanta B.C. comunica che in data odie ...Cristiano Romero has returned for Atalanta and is at Gian Piero Gasperini’s disposal ahead of the first leg against Napoli in the Coppa Italia. Sky Sport Italia reports the defender has returned after ...