Atalanta, Romero negativo al Covid-19: in Coppa Italia ci sarà (Di martedì 2 febbraio 2021) Cristian Romero è risultato negativo al Covid-19 e domani contro il Napoli in Coppa Italia ci sarà Gian Piero Gasperini recupera un difensore in vista della partita di Coppa Italia di domani contro il Napoli. Cristian Romero è infatti risultato negativo al Covid-19, come comunicato dall'Atalanta in una nota ufficiale. «Atalanta B.C. comunica che in data odierna, martedì 2 febbraio, il Laboratorio di analisi che aveva refertato il tampone di Cristian Romero il 29 gennaio, considerato l'esito negativo dei 3 test eseguiti fra sabato 30 gennaio e lunedì 1 febbraio, ha provveduto a rianalizzare il primo tampone riscontrando la negatività ...

