Atalanta | Romero negativo al Covid-19 | ci sarà contro il Napoli

(Di martedì 2 febbraio 2021) Buone notizie per Gian Piero Gasperini. L‘infatti, in vista del matchilin semifinale di Coppa Italia, ritrova Cristiandopo il forfaitla Lazio in campionato per via della positività al tampone. Questo il comunicato del club: “B.C. comunica che in data odierna, martedì 2 febbraio, il Laboratorio di analisi che aveva refertato il tampone di Cristianil 29 gennaio, considerato l’esitodei 3 test eseguiti fra sabato 30 gennaio e lunedì 1 febbraio, ha provveduto a rianalizzare il primo tampone riscontrando la negatività anche di questo. L’ATS di Bergamo ha pertanto preso atto della negatività del tampone effettuato dail 29 gennaio”. SportFace.