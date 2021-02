Atalanta | Romero guarito dal Covid | scenderà in campo contro il Napoli

GoalItalia : ?? ULTIM'ORA?? Caso di Covid in casa #Atalanta: tampone positivo per #Romero - DiMarzio : #Atalanta, il difensore Cristian #Romero è positivo - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Comunicato dell’Atalanta, Romero negativo al Covid: Comunicato dell’Ata… - 100x100Napoli : Coppa Italia: negativo al covid contro il Napoli nell’Atalanta torna Romero - zazoomblog : Atalanta Romero: rianalizzato il tampone è negativo - #Atalanta #Romero: #rianalizzato -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta Romero

L'Ats di Bergamo ha pertanto preso atto della negatività del tampone effettuato dail 29 gennaio". Il 22enne difensore argentino, in prestito all'dalla Juventus, può così tornare ad ...L'con un comunicato pubblicato sul sito ufficiale del club ha annunciato il recupero del difensore argentino Cristian. Questo il comunicato del club bergamasco. "B. C. comunica che in data odierna, martedì 2 febbraio, il Laboratorio di analisi che aveva refertato il tampone di Cristianil 29 ...BERGAMO - L'Atalanta ha annunciato che, "in data odierna" il Laboratorio di analisi che "aveva refertato il tampone di Cristian Romero il 29 gennaio, considerato l’esito negativo dei 3 test eseguiti f ...(ANSA) - BERGAMO, 02 FEB - Fine dell'isolamento domiciliare per Cristian Romero, riconosciuto come falso positivo dell'Ats (ovvero Agenzia per la Tutela della Salute) di Bergamo. Il ...