Atalanta, la rosa dopo il mercato. Meglio gli esterni, ma manca un mediano. L’incognita degli acquisti estivi (Di martedì 2 febbraio 2021) Un problema risolto, si spera. E un problema che è ancora lì, a meno di soluzioni creative. Il mercato dell’Atalanta si è chiuso con un’uscita di grandissimo peso, Papu Gomez. E con due ingressi: Maehle e Kovalenko. Se Maehle è … Leggi su ecodibergamo (Di martedì 2 febbraio 2021) Un problema risolto, si spera. E un problema che è ancora lì, a meno di soluzioni creative. Ildell’si è chiuso con un’uscita di grandissimo peso, Papu Gomez. E con due ingressi: Maehle e Kovalenko. Se Maehle è …

MondoPrimavera : L'#Atalanta pesca in Islanda per rafforzare la rosa?? #Calciomercato - rosad24 : RT @17su24: Giuntoli ed Adl se la rosa non è completa e non lo è soprattutto nel terzino sinistro perché non siete intervenuti l’atalanta e… - roccoiacobucci : @NonSoloJuve In stile Papu Gomez...era già ormai fuori rosa all’Atalanta ma contro la Juve l’hanno fatto comunque giocare.... - Luckyluciano971 : RT @17su24: Giuntoli ed Adl se la rosa non è completa e non lo è soprattutto nel terzino sinistro perché non siete intervenuti l’atalanta e… - SIMONE4ESPOSITO : RT @17su24: Giuntoli ed Adl se la rosa non è completa e non lo è soprattutto nel terzino sinistro perché non siete intervenuti l’atalanta e… -