AstraZeneca, l'Aifa: sì al vaccino anche per gli over 55 senza fattori di rischio (Di martedì 2 febbraio 2021) Sì al vaccino anche fra gli over 55 in buona salute. 'In attesa di acquisire ulteriori dati, anche dagli studi attualmente in corso, al momento per il Astra Zeneca si suggerisce un utilizzo ...

