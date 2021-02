Astori, la perizia del Tribunale: la morte non poteva essere evitata (Di martedì 2 febbraio 2021) Firenze, le conclusioni dei periti incaricati dal gup saranno discusse giovedì 4 febbraio durante il processo. Il capitano della Fiorentina, bergamasco, morì nel 2018. Leggi su ecodibergamo (Di martedì 2 febbraio 2021) Firenze, le conclusioni dei periti incaricati dal gup saranno discusse giovedì 4 febbraio durante il processo. Il capitano della Fiorentina, bergamasco, morì nel 2018.

