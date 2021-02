Aste - Aggiudicato lultimo lotto dellarchivio della Bertone

(Di martedì 2 febbraio 2021) Quello che ancora restavaè statoall'asta per poco più di 30 mila euro. L'Istituto vendite giudiziarie del Tribunale di Milano, infatti, ha da poco messo all'incanto le rimanenze dell'archivioCento, recuperate negli scantinati dello stabilimento di Caprie, nella Valle di Susa (TO). Ununico, costituito dal materiale più vario: oltre cento scatoloni di documenti, fotografie, scartoffie di vario genere, dai bilanci ai comunicati stampa fino ai progettifabbrica piemontese, preziosi per ricostruire le vicissitudinigloriosa carrozzeria. E, ancora, quadri, modelli di resina e legno, persino gli schedari in cui l'ufficio stampa dell'azienda conservava le copie delle fotografie da consegnare ai ...

Ultime Notizie dalla rete : Aste Aggiudicato

