Assicurazione della macchina | il prezzo sta salendo | ecco il motivo

(Di martedì 2 febbraio 2021) Uno dei temi sempre molto discussi in ambito delle spese che appaiono esageratamente alte è quello relativo alle assicurazioni auto, un contesto spesso complesso, oscuro e trattato solo superficialmente da gran parte degli automobilisti, ed anche un anno come il 2020, segnato dalla situazione pandemica, ha fornito dati interessanti ma al tempo stesso rendono la situazione relativa alle assicurazioni piuttosto difficile da definire. Meno incidenti Sopratutto nella prima metà del 2020, a causalimitata circolazione delle autovetture sopratutto a causa del lockdown e successive limitazioni, il numero di incidenti è sensibilmente diminuito rispetto ad un periodo di tempo analogo, ed in generale gli scorsi 12 mesi non hanno visto per forza di cose incrementi delle RC Auto. Come reso noto da una ricerca effettuata da Facile.it su 640mila preventivi, chi non ha commesso ...