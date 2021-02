Ascolti TV | Lunedì 1 febbraio 2021. In 5,7 mln per Il Commissario Ricciardi (23.5%), GF Vip 20.3% (3,4 mln). Il Rosario delle 18 al 5% (Di martedì 2 febbraio 2021) Il Commissario Ricciardi Nella serata di ieri, Lunedì 1 febbraio 2021, su Rai1 la fiction Il Commissario Ricciardi ha conquistato 5.685.000 spettatori pari al 23.5% di share (primo episodio: 5.673.000 – 23.4%; secondo episodio: 5.685.000 – 23.5%). Su Canale 5 – dalle 21.48 all’1.21 - Grande Fratello Vip 5 ha raccolto davanti al video 3.432.000 spettatori pari al 20.3% di share (GF Vip Night della durata di 9 minuti: 1.535.000 – 30.4%). Su Rai2 NCIS ha interessato 1.069.000 spettatori pari al 4.1% di share. Su Italia 1 The Transporter ha intrattenuto 1.672.000 spettatori (6.5%). Su Rai3 il ritorno di Presa Diretta ha raccolto davanti al video 1.481.000 spettatori pari ad uno share del 5.8% (presentazione di 12 minuti: 1.252.000 – 4.5%). Su Rete4 Quarta ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 2 febbraio 2021) IlNella serata di ieri,, su Rai1 la fiction Ilha conquistato 5.685.000 spettatori pari al 23.5% di share (primo episodio: 5.673.000 – 23.4%; secondo episodio: 5.685.000 – 23.5%). Su Canale 5 – dalle 21.48 all’1.21 - Grande Fratello Vip 5 ha raccolto davanti al video 3.432.000 spettatori pari al 20.3% di share (GF Vip Night della durata di 9 minuti: 1.535.000 – 30.4%). Su Rai2 NCIS ha interessato 1.069.000 spettatori pari al 4.1% di share. Su Italia 1 The Transporter ha intrattenuto 1.672.000 spettatori (6.5%). Su Rai3 il ritorno di Presa Diretta ha raccolto davanti al video 1.481.000 spettatori pari ad uno share del 5.8% (presentazione di 12 minuti: 1.252.000 – 4.5%). Su Rete4 Quarta ...

