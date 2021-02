Ascolti TV | dati Auditel di ieri | lunedì 2 febbraio 2021

(Di martedì 2 febbraio 2021): idei programmi più visti di, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 gli episodi della fiction Il Commissario Ricciardi hanno totalizzato in media 5685 spettatori, 23.47% di share; su Canale5 la puntata del Grande Fratello VIP ha avuto 3432 spettatori (20.35%). Il film The Transporter su Italia1 ha avuto 1672 spettatori (6.51%); su Rai2 il telefilm N.C.I.S. si è portato a casa 1050 spettatori (3.82%) nel primo episodio e 1081 (4.38%) nel secondo, mentre la puntata di PresaDiretta su Rai3 1481 spettatori (5.85%). Su Rete4 la puntata di Quarta Repubblica ha totalizzato 1221 spettatori (6.29%), mentre il film Schegge di ...

