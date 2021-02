Artemis, ad Airbus nuovo contratto Esa per Esm navicella Orion della Nasa (Di martedì 2 febbraio 2021) (Teleborsa) – L’Agenzia Spaziale Europea (Esa) ha firmato un ulteriore contratto con Airbus per la costruzione di altri tre moduli di servizio europei (European Service Modules – Esm) per Orion, il veicolo spaziale americano con equipaggio per il programma Artemis. Con questi moduli di servizio aggiuntivi ai tre gia` sotto contratto con Airbus, – spiega la società in una nota – l’Esa assicura la continuita` nel programma Artemis della Nasa. Nel dettaglio il modulo di servizio europeo sara` usato per inviare degli astronauti sulla Luna. Componente importante della nuova navicella Orion per le missioni Artemis della Nasa, il modulo ... Leggi su quifinanza (Di martedì 2 febbraio 2021) (Teleborsa) – L’Agenzia Spaziale Europea (Esa) ha firmato un ulterioreconper la costruzione di altri tre moduli di servizio europei (European Service Modules – Esm) per, il veicolo spaziale americano con equipaggio per il programma. Con questi moduli di servizio aggiuntivi ai tre gia` sottocon, – spiega la società in una nota – l’Esa assicura la continuita` nel programma. Nel dettaglio il modulo di servizio europeo sara` usato per inviare degli astronauti sulla Luna. Componente importantenuovaper le missioni, il modulo ...

ESA_Italia : Unitevi a noi per la visita nella camera pulita presso #Airbus Brema dei moduli ESM-2 & 3 - I Moduli di Servizio Eu… - DividendProfit : Artemis, ad Airbus nuovo contratto Esa per Esm navicella Orion della Nasa - MassimoChiaram7 : RT @ESA_Italia: Altri 3 Moduli di Servizio per #Artemis saranno costruiti in Europa - - ESA_Italia : Altri 3 Moduli di Servizio per #Artemis saranno costruiti in Europa - - mkrVx0 : RT @ESA_Italia: Unitevi a noi per la visita nella camera pulita presso #Airbus Brema dei moduli ESM-2 & 3 - I Moduli di Servizio Europei so… -