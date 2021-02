Arriva la terza tranche dei prestiti europei “Sure” per finanziare misure a sostegno di lavoro in prese. L’Italia ha già ricevuto 20 miliardi di euro (Di martedì 2 febbraio 2021) Oggi L’Italia riceve la terza tranche dei prestiti europei Sure, fondi raccolti sul mercato dall’Unione europea attraverso l’emissione di titoli destinati a miSure di sostegno a lavoro ed occupazione come la cassa integrazione. Ed è tutto un fiorire di tweet. Il primo è il commissario europeo all’Economia Paolo Gentiloni che stamattina scrive sul social: “Oggi dalla Commissione Ue nuovo finanziamento alL’Italia di 4,5 miliardi per il lavoro”. A stretto giro “cinguetta” la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen: “Lieta di annunciare che oggi L’Italia ha ricevuto altri 4,45 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 2 febbraio 2021) Oggiriceve ladei, fondi raccolti sul mercato dall’Unionepea attraverso l’emissione di titoli destinati a midied occupazione come la cassa integrazione. Ed è tutto un fiorire di tweet. Il primo è il commissariopeo all’Economia Paolo Gentiloni che stamattina scrive sul social: “Oggi dalla Commissione Ue nuovo finanziamento aldi 4,5per il”. A stretto giro “cinguetta” la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen: “Lieta di annunciare che oggihaaltri 4,45 ...

