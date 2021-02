Arcuri cerca 15mila vaccinatori | ci costano 1000 euro a telefonata

Leggi su ilgiornale

(Di martedì 2 febbraio 2021) Martina Piumatti Il commissario per l'emergenza ha appaltato 5 agenzie per reclutare medici e infermieri per fare il vaccino. Costo per lo Stato: 25milioni di. Asl e Regioni potevano farlo gratis I tempi stringono, i vaccini scarseggiano e ida impiegare nella somministrazione di massa ancora non ci sono. In compenso, il commissario per l'emergenza Domenicoha stanziato 25 milioni di fondi pubblici per le cinque agenzie interinali che dovrebbero selezionarli tra i 26mila iscritti al portale di Ivitalia. E facendo due conti, i colloqui telefonici per reclutare imedici e inferieri necessari ci costeranno 1.000a canditato. Mentre, ci avrebbero potuto pensare le Aziende sanitarie locali e le Regioni, che già pagano addetti al reclutamento del personale ...