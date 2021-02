Appello per il governo Conte | “Chiediamo responsabilità ai parlamentari” Tra i firmatari Urbinati | Villone e Pasquino

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 2 febbraio 2021) Centinaia di cittadini di tutto il Paese, di varia estrazione culturale e politica, sonodi unper richiamare i“al loro senso di“, vista la “crisi nazionale e mondiale” in cui ci troviamo, e “dare continuità e sostegno al“. È l’iniziativa, partita dal basso, per spingere deputati e senatori a trovare una soluzione alla crisi innescata da Italia viva. La lettera aperta, che sta circolando sui social, è stata firmata anche da personaggi della cultura e della politica come Gianfranco, la professoressa Nadia, l’ex-senatore ‘Pancho’ Pardi, Massimo, Alfiero Grandi, Silvia Manderino e Domenico Gallo della Presidenza del Coordinamento democrazia ...