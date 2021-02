Aperta raccolta fondi per la figlia della coppia morta in montagna (Di martedì 2 febbraio 2021) La storia della piccola Martina, ha commosso l’Italia. Martina ha perso i genitori in un incidente in montagna. Valeria Coletta, 35 anni, e Fabrizio Martino Marchi, 40, sono morti davanti alla figlioletta di soli 5 anni, cadendo in un canalone per oltre 200 metri. La raccolta fondi, in poche ore ha già raggiunto i 10.000 euro. “Un percorso di vita interrotto da un tragico incidente, due vite spezzate all’improvviso senza un motivo, che lasciano un vuoto incolmabile. Fabry e Vale stavano costruendo, programmando e progettando un futuro radioso per la loro famiglia e la loro bambina” così hanno scritto gli amici dei due coniugi. “Tutto il ricavato verrà devoluto alla famiglia ed utilizzato per sostenere la figlia della coppia nel suo percorso di vita. Servirà per ... Leggi su quotidianpost (Di martedì 2 febbraio 2021) La storiapiccola Martina, ha commosso l’Italia. Martina ha perso i genitori in un incidente in. Valeria Coletta, 35 anni, e Fabrizio Martino Marchi, 40, sono morti davanti alla figlioletta di soli 5 anni, cadendo in un canalone per oltre 200 metri. La, in poche ore ha già raggiunto i 10.000 euro. “Un percorso di vita interrotto da un tragico incidente, due vite spezzate all’improvviso senza un motivo, che lasciano un vuoto incolmabile. Fabry e Vale stavano costruendo, programmando e progettando un futuro radioso per la loro famiglia e la loro bambina” così hanno scritto gli amici dei due coniugi. “Tutto il ricavato verrà devoluto alla famiglia ed utilizzato per sostenere lanel suo percorso di vita. Servirà per ...

QuotidianPost : Aperta raccolta fondi per la figlia della coppia morta in montagna - jookookye : @greengablesily Si ma la situazione era tornata abbastanza normale, Tommy e Giulia ridevano è scherzavano di più, l… - Elizabe64603880 : @_heysestra C’è una raccolta aperta - GLazebeu : @RickyGol22 Bello piccante ?? è aperta la raccolta? - baumanstyle : Ma sono passati 2 giorni, è possibile che non ci sia ancora aperta una raccolta per l’aereo lgbt? #rosmello -